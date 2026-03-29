Soča izgubila pomembno tekmo

ŽENSKA D-LIGA

Olympia - Soča Lokanda Devetak ZKB 3:1 (25:23, 22:25, 25:21, 25:15)

Scocco 10, Piva 10, Komic 16, Menis 0, Paulin 8, Cotič 3, Tognolli 7, A. Berzacola 1, L. Berzacola 0, Tosolini 2, Buna (L). Trener: Orel

Sočanke so danes na tržaškem gostovanju za sam vrh lestvice izgubile dvoboj z Olympio in s prvega zdrknile na tretje mesto, kjer imajo sicer enako število točk kot drugouvrščeni Staranzano.

Soča Lokanda Devetak ZKB tokrat ni odigrala najboljše tekme in je igrala nekoliko zakrčeno, saj je občutila pomembnost tekme, po drugi strani pa je Olympia odigrala zelo dobro. V prvem in drugem nizu so sočanke stalno zasledovale nasprotnice, v drugem jim je po izidu 20:18 tudi uspel preobrat. Tudi v tretjem in četrtem je bila slika podobna. Do konca prvenstva manjkajo še štiri tekme, boj za napredovanje pa je še povsem odprt.