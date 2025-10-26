VREME
Nedelja, 26 oktober 2025
Športna sobota

Soča KO, zmagal je le SloVolley Studio Vegliach

V moški državni B-ligi ter v deželnih ligah

Jan Grgič |
FJK |
25. okt. 2025 | 22:10
    Soča KO, zmagal je le SloVolley Studio Vegliach
    Trener Zaleta v ženski D-ligi Edi Bosich (ARHIV)
ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

Monselice – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:20, 25:13, 25:23)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 6, Princi 2, Sartori 2, A. Cotič nv, Miklus 3, A. Čavdek (L), T. Cotič 5, Makuc nv, Sicco 3, Giusto 9, Katalan 2, Tomić 13, N. Černic (L), S. Cotič 0. Trener: Battisti.

MOŠKA D-LIGA

CUS TS – SloVolley Studio Vegliach 0:3 (18:25, 13:25, 18:25)

SloVolley Studio Vegliach: Vremec 10, Soranzio 8, Segre 15, Durastante 9, Boezio 6, Mezzari 1, Vattovaz (L1), Svetina 1, Manià 0, Mattana 0, Petrič (L2). Trener: Loris Manià.

ŽENSKA D-LIGA

Zalet – Zoppola 0:3 (23:25, 22:25, 19:25)

Zalet: Olivotti 12, Luxa 0, Rapotec 11, Gulič 10, Lakovič 4, Regent 3, Monio (L1), Mbengue 3, Gargiuolo (L2), Karadžić nv, Santon nv, Pellizzari nv, Oberdan nv. Trener: Bosich.

Mossa – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:16)

Soča Lokanda Deveak ZKB: Scocco 14, Piva 8, Komic 18, Paulin 7, Menis 0, Cotič 1, Tognolli 2, Gruden 1, Tosolini 1, L. Berzacola 3, A. Berzacola 5, Coco nv, D’Amelio (L1), Buna (L2). Trener: Orel.

