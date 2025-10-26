Soča KO, zmagal je le SloVolley Studio Vegliach

ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
Monselice – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:20, 25:13, 25:23)
Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 6, Princi 2, Sartori 2, A. Cotič nv, Miklus 3, A. Čavdek (L), T. Cotič 5, Makuc nv, Sicco 3, Giusto 9, Katalan 2, Tomić 13, N. Černic (L), S. Cotič 0. Trener: Battisti.
MOŠKA D-LIGA
CUS TS – SloVolley Studio Vegliach 0:3 (18:25, 13:25, 18:25)
SloVolley Studio Vegliach: Vremec 10, Soranzio 8, Segre 15, Durastante 9, Boezio 6, Mezzari 1, Vattovaz (L1), Svetina 1, Manià 0, Mattana 0, Petrič (L2). Trener: Loris Manià.
ŽENSKA D-LIGA
Zalet – Zoppola 0:3 (23:25, 22:25, 19:25)
Zalet: Olivotti 12, Luxa 0, Rapotec 11, Gulič 10, Lakovič 4, Regent 3, Monio (L1), Mbengue 3, Gargiuolo (L2), Karadžić nv, Santon nv, Pellizzari nv, Oberdan nv. Trener: Bosich.
Mossa – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:16)
Soča Lokanda Deveak ZKB: Scocco 14, Piva 8, Komic 18, Paulin 7, Menis 0, Cotič 1, Tognolli 2, Gruden 1, Tosolini 1, L. Berzacola 3, A. Berzacola 5, Coco nv, D’Amelio (L1), Buna (L2). Trener: Orel.