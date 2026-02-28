Nika Prevc v Hinzenbachu do nove zmage v svetovnem pokalu

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (258,6 točke) je zmagovalka tekme svetovnega pokala v avstrijskem Hinzenbachu. V napetem dvoboju je za tri točke ugnala domačinko Liso Eder, vse ostale pa so zaostale več kot 20 točk. Do točk je od Slovenk prišla še Nika Vodan z osmim mestom.

Prevc je bila že po prvi seriji tri točke pred današnjo najbližjo zasledovalko Eder. Obe sta skočili 89 metrov. Skoraj identično predstavo sta ponovili tudi v drugo, ko je Eder rokavico slovenski tekmici vrgla z 89,5 m dolgim skokom.

Slovenska zvezdnica, dobitnica treh olimpijskih kolajn v Predazzu, ji je odgovorila z 89 metri in s povsem enakim izkupičkom v drugi seriji ohranila tri točke naskoka za novo, že 36. zmago v svetovnem pokalu. Tretja je bila dvakratna olimpijska prvakinja iz Predazza, Norvežanka Anna Odine Stroem (238,3).

Od Slovenk je do točk prišla še Vodan, ki je bila osma. V drugi seriji je pridobila dve mesti in ohranila mesto v najboljši deseterici tudi v skupnem seštevku.

Brez finala so ostale Katra Komar (91,1) na 32., Taja Bodlaj (89,7) na 33. in Jerica Jesenko (84,9) na 38. mestu. Že v kvalifikacijah je pred tem obstala Nina Kontrec.

Po 14. zmagi v sezoni ima Prevc v skupnem seštevku pred Japonko Nozomi Maruyama zdaj 566 točk naskoka. Do konca je ostalo še osem posamičnih tekem, vključno z nedeljsko v Hinzenbachu.