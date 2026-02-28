Prvi polfinalist superpokala v Trstu je Perugia

V Trstu je v polnem teku odbojkarski spektakel, saj sta danes na vrsti polfinala italijanskega superpokala superlege. V prvem polfinalu, v katerem sta se pomerila italijanski prvak Trento in zmagovalec rednega dela prvenstva Perugia je z gladkim 0:3 (19:25, 20:25, 20:25) slavila slednja. Prvi set je osvojila gladko, medtem ko je bil v drugem in tretjem nizu Trento enakovreden nasprotnik do približno polovice niza, zmaga Perugie pa danes ni bila nikoli pod vprašajem.

Perugia se bo v jutrišnjem finalu (ob 15. uri) pomerila z zmagovalcem drugega polfinala med Civitanovo in Verono, ki se bo začel ob 18. uri.