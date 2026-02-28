VREME
Odbojka

Prvi polfinalist superpokala v Trstu je Perugia

Trento je premagala s 3:0

Urška Petaros |
Trst |
28. feb. 2026 | 17:49
    Veselje odbojkarjev Perugie po zmagi (FOTODAMJ@N)
    Prvi polfinale je osvojila Perugia, ki je ugnala Trento s 3 : 0 (FOTODAMJ@N)
    (FOTODAMJ@N)
V Trstu je v polnem teku odbojkarski spektakel, saj sta danes na vrsti polfinala italijanskega superpokala superlege. V prvem polfinalu, v katerem sta se pomerila italijanski prvak Trento in zmagovalec rednega dela prvenstva Perugia je z gladkim 0:3 (19:25, 20:25, 20:25) slavila slednja. Prvi set je osvojila gladko, medtem ko je bil v drugem in tretjem nizu Trento enakovreden nasprotnik do približno polovice niza, zmaga Perugie pa danes ni bila nikoli pod vprašajem.

Perugia se bo v jutrišnjem finalu (ob 15. uri) pomerila z zmagovalcem drugega polfinala med Civitanovo in Verono, ki se bo začel ob 18. uri.

