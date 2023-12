Soča, Sloga Tabor in Mavrica praznih rok, zmagal le Kontovel Zalet

MOŠKA C-LIGA

Mortegliano – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:18, 25:21, 25:16)

Soča: Devetak 6, Miklus 5, T. Cotič 11, Hlede 4, Makuc 1, Boškin 2, S. Cotič 1, Antoni 5, Vižintin 1, Čavdek (L1), A. Cotič (L2), nv. Conte, Manfreda in Černic. Trener: Battisti.

Soča ZKB Lokanda Devetak je doživela tretji letošnji poraz. Varovanci trenerja Battistija so sicer Mortegliano v prvem delu v Sovodnjah premagali, tokrat pa je bil tekmec, ki spet igra v popolni postavi, prehud zalogaj. Odločilne za poraz so bile številne napake v napadu in na lahkih žogah v obrambi, kjer so bili pri Soči navadno preciznejši.

Soča je vodila samo v drugem nizu 12:9, nato pa je Mortegliano tudi na račun napak gostov povedel in slavil. Sovodenjci so sicer vnovič zaigrali v okrnjeni postavi: na klopi sta obsedela standardni podajalec Nikolaj Černic in standardni obrambni igralec Andrej Čavdek, prav tako ni bilo blokerja Petra Persoglie.

ŽENSKA D-LIGA

Mavrica Mucci – Cordenons 0:3 (22:25, 22:25, 20:25)

Mavrica: Contino 12, Berzacola 2, Mazzoli 3, Komic 9, Volčič 4, Benedetti 8, D'Amelio (L1), Visintin, Buna, N. in J. Tomsic, Tognolli. Trener: Quarta.

Alta Resa – Kontovel Zalet 1:3 (25:23, 19:25, 20:25, 25:27)

Kontovel: Kovačič 6, Kneipp 17, Gruden 11, Grilanc 3, Kalin 4, Skerk 5, Hussu 7, Pertot 11, Breganti 4, Bezin (L), Ciuch nv. Trener: Calzi.

Po dobrih dveh urah je Kontovel Zalet le strl odpor zadnjeuvrščene Alte Rese, ki je ves čas nudila dober odpor. Gostiteljice so tudi bolj prepričljivo začele in tudi na račun številnih napak Kontovela prve osvojile 25. točko.

Po porazu se je trener Calzi odločil za tri menjave, tako so v igro stopile Breganti, Pertot in Hussu. Te so v igro prinesle svežino in boljši ritem, tako da je Kontovel v ostalih nizih prevladal. Napet je bil še zadnji, četrti niz, v katerem so igralke iz Pordenona prve povedle 24:23, a so igralke Kontovela izničile niz žogo in na koncu izid obrnile sebi v prid. Po dveh porazih so se veselile novih treh točk.

Že v sredo bo Kontovel Zalet pri Briščikih gostil tržaški derbi proti Volley Clubu, ki je četrti. Tekma se bo začela ob 20.30.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Mariano 1:3 (13:25, 26:24, 19:25, 20:25)

Sloga Tabor: Manià 15, Gianeselli 10, Kralj 1, Segre 11, Vremec 12, Mesar 4, Opačič (L1), Petric (L2), nv. Tomšič in Matana. Trener: Manià.