Soča SloVolley v B-ligi s 15 odbojkarji

Odbojkarji Soče SloVolleyja ZKBLokanda Devetak se že nekaj časa individualno (po programu kondicijskega trenerja Luke Kovica) pripravljajo na debi v B-ligi, v torek pa se bodo zbrali na prvem treningu v novi sezoni, ki ga bo vodil potrjeni trener Lucio Battisti. Kot smo že poročali, bo pomožni trener Luca Milocco, fizioterapevtka pa Martina Borsi.

Kot smo že večkrat omenili, bodo ekipo sestavljali pretežno odbojkarji, ki so si prislužili napredovanje v B-ligo. Zvestobo Soči so potrdili in sprejeli izziv igranja v višji ligi centra Ivan Devetak in Franc Miklus, libera Nikolaj Černic in Andrej Čavdek, podajalca Samuel Princi in Simon Cotič, korektorja Borut Vižintin in Gregor Antoni ter krilni napadalci Andrej Cotič, Gregor Makuc in Tomaž Cotič.

Ekipo so še nekoliko okrepili. Kot smo poročali, bo član Soče SloVolleyja v prihodnji sezoni tudi izkušeni slovenski napadalec Dalibor Tomić, ki ima dolgoletne izkušnje iz prve slovenske lige, v kateri je dolgo let igral pri Kanalu. Iz SloVolleyja se k Soči SloVolleyju seli tudi Padričar Stefano Giusto (letnik 2003), ki je zrasel pri Slogi Tabor. Od 15. leta najprej je igral v mladinskem pogonu Perugie, nato pa v A3-ligi pri Volley Castellani, od koder se je vrnil pred dvema letoma in zaigral za SloVolley, s katerim mu je uspelo napredovati v B-ligo, v kateri je lani tudi igral.

Ekipo bosta dopolnila še dva odbojkarja, ki sta lani igrala pri Triestini Volley, enemu od največjih konkurentov Soči lani v boju za napredovanje. To sta center Andrea Katalan (2003) in krilo Matteo Sartori (2004). Slednji je zrasel pri Volley Clubu, a je v mladinskih prvenstvih in C-ligi nastopil tudi s Slogo Tabor. Poleg tega ima izkušnje v B-ligi, v kateri je igral s Cusom v sezoni 2021/2022.