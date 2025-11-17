Soča SloVolley zamudil priložnost za prvo zmago

ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Olympo Treviso 2:3 (25:20, 21:25, 24:26, 25:20, 16:18)
Soča Slovolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 10, Černic (L), Princi 2, Miklus 1, T. Cotič 24, Sicco 15, Tomić 14, Katalan 6; n.v.: Čavdek (L), Makuc, Antoni, S. Cotič, A. Cotič, Giusto. Trener: Lucio Battisti.
Soča je imela v petem setu tekmo že skorajda v rokah (11:7), a nasprotnik jih je nato dohitel 14:14 in nato po pravem maratonu zmagal z 18:16.
ŽENSKA D-LIGA
Olympia TS – Zalet 3:0 (25:13, 25:18, 25:19)
Zalet: Rapotec 13, Lakovič 5, Luxa 0, Mbengue 3, Olivotti 5, Regent 3, Oberdan (L1), Gargiuolo (L2); Dandri, Karadzic, Movio, Santon.
Zoppola – Soča Lokanda Devetak ZKB 2:3 (19:25, 25:21, 22:25, 25:21, 14:16)
Soča Lokanda Devetak ZKB: Piva 29, A. Berzacola 6, Tosolini 14, Paulin 6, Menis 5, Cotič 5, L. Berzacola 0, Tognolli 1, Buna 3, Scocco, D'Amelio (L), Coco. Trener: Orel.
MOŠKA D-LIGA
SloVolley Studio Vegliach – Volley Club TS 3:1 (25:12, 25:23, 22:25, 25:20)
SloVolley Studio Vegliach: Vremev 18, Soranzio 4, Segre 9, Boezio 15, Durastante 3, Kalc 4, Mezzari, Vattovaz, Svetina 5, Mattana, Petrič, P. Manià. Trener: L. Manià.
Odbojkarji SloVolleyja Studio Vegliach so se morali pošteno potruditi, da so strli odpor sicer drugouvrščenega Volley Cluba iz Trsta. Maniajevi fantje so igrali zelo zagrizeno, v sprejemu so bili brezhibni in tudi v napadu so si privoščili malo napak.