Soča ZKB Lokanda Devetak v gosteh igrala le en niz

MOŠKA C-LIGA

Fiume Veneto – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:1 (26:24, 25:18, 25:12, 25:21)

Soča: Persoglia 8, Miklus 6, Juren 8, Makuc 3, Hlede 4, Vižintin 18, Černic 7, Manfreda 0, Čavdek (L), Boškin, Conte in Devetta nv. Trener: Battisti.

Soča ZKB Lokanda Devetak je vnaprej odigrano tekmo predzadnjega kroga prve faze začela zelo dobro. Po izenačenem osrednjem delu prvega niza je bila v napeti končnici konkretnejša in slavila. S tako igro pa ni nadaljevala v naslednjih nizih. Zvrstilo se je preveč napak, predvsem pa napad ni bil več dovolj prodoren in učinkovit. To so nasprotniki, ki se še borijo za uvrstitev v skupino za napredovanje, pridno izkoristili in zmagali s 3:1.

Soča bo v zadnjem krogu prvega dela igrala še proti Cusu, kar pa ne bo vplivalo na uvrstitev, saj je v drugi fazi že gotova nastopa v skupini za obstanek.

SloVolley – Finacantieri 3:0 (25:14, 25:21, 25:16)