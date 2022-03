Sodniška farsa na Rouni

KOŠARKA

D-LIGA

Kontovel – Alba 0:20

Neverjetno! Kontovel je izgubil današnjo tekmo D-lige proti krminski Albi brez boja (0:20). Na vsaki tekmi, tudi v tej ligi, je prisotnost zdravnika, ki ga mora zagotoviti domača ekipa, obvezna. Na današnji tekmi na Rouni pa se je Kontovelova zdravnica predstavila v telovadnici s pičlo minuto zamude. Zamudila je, ker je bilo istočasno na Rouni tudi državno prvenstvo v krosu, in ni mogla pravočasno v telovadnico zaradi prometne »gužve« in gneče. Videmska sodnika pa sta se striktno držala pravila. Nista počakala niti minute in odšla v slačilnico. Kontovel je tako izgubil tekmo brez boja.

V Kontovelom taboru so bili brez besed, razočarani, jezni. Kaj bi lahko pristavili ob takšnem ravnanju sodniške dvojke kot le to, da izgleda dogodek kot prava farsa. Za društvo, ki vlaga velik trud, posebno v tem pandemičnem obdobju, za nemoteno delovanje svojih športnikov in športnic, pa je to zelo hud in boleč udarec. Podoben dogodek se je pripetil prejšnji teden na tekmi 21. kroga C-lige silver med Sacilejem in Servolano.

Dom – Santos 64:53 (12:8, 33:15, 50:34)

Dom: Devetak 2 (-, 1:3, -), Abrami 5 (-, 1:1, 1:1), Lazić 11 (2:2, 3:6, 1:2), Onesti 2 (-, 1:4, 0:1), Zavadlav 8 (-, 1:4, 2:3), Jakin 8 (2:4, 3:6, 0:1), Menis 1 (1:2, -, -), Borsi 10 (3:4, 2:5, 1:2), Čavdek 0 (-, 0:1, -), Ballandini 1 (4:4, 5:13, 1:4), Urdih 0 (-, -, -). Trener: Grbac.

Košarkarji Doma so vknjižili peto zmago v letošnji sezoni. V domačem Kulturnem domu so s 64:53 zasluženo premagali višje postavljeni Santos. Prva četrtina je sicer minila v znamenju nizkega števila točk, v drugi pa so gostitelji zaigrali bolj prepričljivo in po zaslugi čvrste obrambe (Santos je v tem delu dosegel le 7 točk) pobegnili na + 18. Abrami in soigralci so kljub manjšim težavam z osebnimi napakami še naprej držali varno prednost, le v zadnji četrtini so se gostje nekoliko približali. Santos je prišel na 6 točk zaostanka, več pa ni zmogel, tako da so se košarkarji Doma na koncu veselili uspeha. Med posamezniki velja omeniti predvsem dobra nastopa centra Dejana Lazića in mladega Mattea Urdiha, ki je ujel veliko odbitih žog.