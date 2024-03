Sokol Franco do zmage v končnici, OK tudi Bor in Breg

KOŠARKA

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Venezia Giulia – Bor Radenska 58:59 (19:16, 32:31, 47:53)

Bor: Gallocchio 7 (1:3, -, 2:6), Mozina 8 (-, 4:7, -), Comar 3 (1:2, 1:5, 0:3), Pizziga 12 (4:7, 4:7, 0:1), Sosič 2 (2:4, 0:2, 0:1), D. Zettin 9 (3:4, 3:6, 0:3), Strle 1 (1:2, 0:1, 0:2), Finatti 17 (1:2, 2:4, 4:10). Trener: Krčalić.

Ključna do Borove zmage v gosteh proti Venezii Giuli je bila tokrat Borova obramba. Odstotki v metih so bili zelo slabi: prosti meti 13:24, met za dve točki 14:32, met za tri točke 6:26. Igra je bila vseskozi zelo borbena in tudi živčna. Odločilni »break« so borovci postregli osem minut pred zvokom sirene, ko so vodili s 47:56. Finatti je poskrbel za tri natančne mete izza črte šestih metrov. Gostitelji se vsekakor niso predali in so se spet približali Boru na samo točko zaostanka (58:59). V zadnjih štirih minutah se rezultat ni več spremenil.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Sokol Franco – Don Bosco 70:67 (13:22, 26:44, 50:59)

Sokol Franco: Gutty 9, Albanese 8, Ušaj 6, E. Malalan 14, Lopreiato 2, Mandič 2, Perčič nv, Terčon 8, M. Malalan 3, Sossi 14, Furlan 0, Geron 6. Trener: Kapo.

Breg SV Impianti – Cus 68:61 (23:19, 32:26, 51:44)

Breg: I. Gregori 17, Smotlak 13, M. Terčon 12, Maurel 11, Fonda 6, D. Terčon 4, E. Filipac 2, Coretti 2, Nadlišek 1, Celin 0, Zeriul 0, Cavarra0. Trener: Oberdan.