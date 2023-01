Spet akcija Postani fit tudi ti 6.0

Koronačas je mimo. Telovadnice in fitnesi so odprti in januar je pravi čas, da se človek odloči, če želi do poletja spremeniti nezdrav življenjski slog, preoblikovati telo oziroma se enostavno telesno okrepiti, da bo vsakdan manj naporen in bolj energičen. Po dveh letih se vrača skupna akcija Primorskega dnevnika, fitnes trenerke Gine Lazarević in Fitnes Planeta iz Sežane Postani fit tudi ti. Letošnja izvedba bo že šesta. Prva akcija je startala januarja 2017. Zadnja pa se je končala v koronačasu, pred dvema letoma, ko so se akterji trenirali in hujšali na daljavo, kar pa je bilo zelo naporno, četudi učinkovito. »V telovadnici je sicer lažje,« pravi fitnes trenerka Gina Lazarević, ki bo v kratkem diplomirala tudi iz fizioterapije na ljubljanski univerzi. »Med korono sem sem bolj posvetila študiju, tako da bom kmalu še diplomirana fizioterapevtka. To mi bo zelo pomagalo pri svojem poklicu osebne trenerke,« je povedala in dodala, da komaj čaka na izbiro kandidatov ter na začetek nove akcije Postani fit, katere je mentorka.

Hujšali med »lockdownom«

»Prvo leto smo se zgolj segreli. Druga in tretja izvedba sta nama dokazali, da se je treba zelo potruditi, če se želi doseči uspeh. Četrta izvedba akcije je bila posebna, saj nam je v zadnjem mesecu prekrižal načrte »lockdown«, prepoved gibanja in delno zaprtje meje. Kljub vsemu smo se nato odločili in smo skupaj organizirali peto izvedbo, misleč, da ne bo težav. Začeli smo s previdnostjo, z maskami, raz- kuževalnimi geli in primerno razdaljo. A kmalu je prišlo do ponovnega zaprtja fitnesov in zaradi tega smo vadili na daljavo. Zaključili smo akcijo, rezultati so bili vseeno dobri, a verjemite mi, da je bilo za trenerja, pa tudi za konkurente zelo naporno,« se je prejšnjih izvedb spominjala Lazarevičeva.

Mimo jih je šlo 21

Doslej so pod taktirko trenerke Gine Lazarević v sežanskem Fitnes Planetu trenirali Alina Carli, Liljana Bezin, Jožica Mržek, Sara Zobec, Julija Berdon, Igor Poljšak, Elena Husu, Lisa Sandri, Paolo Magnani, Erika Ghezzo, Sabina Citter, Majda Klemše, Andrej Guštin, Katja Spetič, Ivana Darja Vitez, Laura Pečenik, Susanna Macuz ter nazadnje Lučka Faletig, ki je odstopila, Mirja Pirnat, Irena Semi in Kristjan Canziani. Enaindvajsetim posameznikom smo spremenili postavo in življenje: v boljše seveda! Res je tudi, da je treba s časom obdržati zdrav življenjski slog in način prehranjevanja. A to je že drug izziv.

Štirje ali več kandidatov

Kdo pa bo na vrsti letos? »Odločili smo se, da bomo okvirno sprejeli štiri kandidate. Ampak pustimo se presenetiti. Po pogovoru bom ocenila in se odločila tudi glede na motivacijo posameznika,« pravi Gina, ki bo nove junake in junakinje izbirala do petka, 3. februarja. V soboto, 4. februarja, bomo v Primorskem dnevniku že objavili imena, priimke, fotografije, centimetre in kilograme posameznikov in posameznic, ki bodo nastopali v letošnjem »šovu«. O akciji in (ne)uspešnem hujšanju bomo sproti poročali v Primorskem dnevniku.

Treningi do konca junija

Tudi letos, kot ob vsaki izvedbi, bodo nekatere novosti. »Vsakič skušamo izboljšati svoj produkt, če ga lahko tako imenujemo. Letos bo akcija trajala pet mesecev. Izbrali bomo kandidate, ki bodo trenirali trikrat tedensko po uro ali uro in četrt. Prvi trening bo na programu v ponedeljek, 6., ali v torek, 7. februarja. Akcija pa se bo zaključila konec junija oziroma prvi teden julija,« je dejala Lazarevičeva, ki bo delovala skupaj s svojo ekipo Fit Pro.

Novost je trener Andrej Guštin

Gini, ki se s trenerstvom ukvarja že celih petnajst let, bo pomagal trener Nik Figek (doma iz Koprive) in največja novost je, da se je v trenerski štab vključil udeleženec 4. Postani fit tudi ti, Andrej Guštin, doma iz Repna. Zamejski trener je na Fitnes zvezi Slovenije diplomiral novembra. V ekipi bo pomagala tudi psihoterapevtka Mateja Sulič.