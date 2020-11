Predsedniki treh deželnih zvez Ermes Canciani (nogometna FIGC LND), Giovanni Adami (košarkarska FIP) in Alessandro Micheli (odbojkarska FIPAV), v katerih je v naši deželi registriranih veliko športnikov, so danes pozvali vse deželne klube, naj trenutno prekinejo vse treninge in vso dejavnost tako na članski kot mladinski ravni.