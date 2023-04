Športel o alpskem smučanju

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil ta časa najboljšo zamejsko smučarko Caterino Sinigoi, njenega trenerja Aleša Severja in direktorja ženskega svetovnega pokala v alpskem smučanju Petra Gerdola. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmagi odbojkaric Zaleta v C-ligi in košarkarjev Bora v C-ligi silver, kamere deželnega sedeža Rai pa poraz Jadrana v košarkarski C-ligi gold in zmago Gaje v ženski teniški C-ligi. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil odbornik KK Bor Franco Perko.