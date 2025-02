Športel o goriški ženski odbojki

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil trenerko in odbornico AŠZ Soča Paolo Uršič, trenerja Sočine ženske članske ekipe Aljoša Orla ter predsednika OK Val in odbornika Mavrice Sandra Corvo. Sodelavka Neža Zobec se je o pomenu pravilne prehrane v športu pogovarjala z nutricionistko Lindo Cappellini, ki je sodelovala tudi v rubriki Športna anekdotica. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele nogometno tekmo 1. amaterske lige med Sovodnjami in ekipo La Fortezza Gradisca, kamere deželnega sedeža Rai pa petkov slovenski košarkarski derbi tržaške skupine deželne divizije 2 med Bregom in Sokolom.

