Športel o Jadranovi članski ekipi

Gosta voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel sta bila trener Jadrana Motomarine Andrea Mura in košarkar Tim Škerbec, ki sta spregovorila o letošnji sezoni najvišje postavljene slovenske moške košarkarske ekipe v Italiji. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele nogometni derbi 1. amaterske lige med Zarjo in Mladostjo, tekmo odbojkarske C-lige med ekipo Triestina Volley in goriško Olympio, derbi košarkarske D-lige med Kontovelom in Domom in novinarsko konferenco, na kateri so predstavili Jadranov evropski projekt Still Ballin’. Novi sodelavec Martin Poljšak je v rubriki V 60-ih sekundah predstavil predsednico Slovenskega planinskega društva Trst Marinko Pertot.

Klikni in oglej si oddajo