Športel o Jadranu Gostol

V ponedeljkovi športni oddaji Športel, prvi v letošnji sezoni, je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednico AŠZ Jadran Almo Žnidarčič, menedžerja Borisa Viteza in kapetana članske ekipe Jadran Gostol Sašo Malalana. O Jadranu je svoje mnenje razkril tudi košarkarski trener in športni novinar Sergio Tavčar. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne promocijske lige Kras Repen – Ancona Lumignacco, kamere deželnega sedeža Rai pa 29. izvedbo košarkarskega turnirja za Memorial Borisa Tavčarja. Sodelavka Katja Canalaz je na openskem Pikelcu obiskala svetovno prvakinjo v umetnostnem kotalkanju v disciplini inline Metko Kuk, ki je sodelovala tudi v novi rubriki Športna anekdotica.

