Športel o košarkarjih Brega in Sokola

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil trenerja Bregove članske ekipe Deana Oberdana, načelnika košarkarske sekcije pri AŠD Breg Marka Crimanicha in predsednika AŠD Sokol Pavla Vidonija. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi nogometne 2. amaterske lige med Primorjem in Zarjo ter tekmo košarkarske meddeželne B-lige med Jadranom Gostol in Murano, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo moške odbojkarske C-lige med SloVolleyjem ZKB in Alturo. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Jadranov košarkar Borut Ban.

