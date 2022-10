Športel o novoustanovljeni združeni moški odbojkarski ekipi

V ponedeljkovi športni oddaji Športel, prvi v letošnji sezoni, je voditelj Igor Malalan gostil športnega direktorja AŠZ Olympia Andreja Vogriča, predsednika AŠD Sloga Tabor Andreja Maverja in predsednika AŠZ Soča Igorja Tomsiča. V koprskem studiu je bilo govora o novoustanovljeni združeni moški odbojkarski ekipi SloVolley ZKB. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med repenskim Krasom in Codroipom, kamere deželnega sedeža Rai pa letošnjo izvedbo Teka med vinogradi v Praprotu v organizaciji AŠD Burja Sport. Sodelavka Jasmina Gruden je obiskala metalko kopja Laro Bearzi, veslačico Samantho Premerl in kotalkarico Metko Kuk. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil Krasov nogometaš Ivan Kocman.

