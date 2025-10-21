VREME
Torek, 21 oktober 2025
Športel o odbojkaricah Zaleta

Gostje v koprskem studiu Peter Lisjak, Demi Vattovaz in Maja Grilanc

Spletno uredništvo |
Koper |
21. okt. 2025 | 0:40
    Športel o odbojkaricah Zaleta
    Z leve: Peter Lisjak, Demi Vattovaz in Maja Grilanc
V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠD Kontovel Petra Lisjaka, trenerko in odbojkarico članske ekipe Zaleta (C-liga) Demi Vattovaz ter odbojkarico Majo Grilanc. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele košarkarski tekmi Bora Radenska v C-ligi in Kontovela v deželni diviziji 1, kamere deželnega sedeža Rai pa nogometno tekmo Krasa Repen v elitni ligi in tekmovanje v orientaciji, ki so ga SPDT, ZSŠDI in AŠZ Gaja prejšnji teden na Padričah organizirali za četrte in pete razrede tržaških osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom. V rubriki Športa anekdotica je sodeloval mladi Kontovelov košarkar Matej Salvi.

