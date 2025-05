Športel o odbojkarjih Soče in umetnostnem kotalkanju

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil trenerja Soče, ki je ravnokar napredovala v državno B-ligo, Lucia Battistija, odbojkarja sovodenjske ekipe Andreja Cotiča in predsednika AŠD Polet, ki te dni na openskem Pikelcu gosti tekmovanje svetovne serije v umetnostnem kotalkanju (AIS), Sama Kokorovca. Kamere Športela so v svoj objektiv slavje Sočinih odbojkarjev po sobotni zadnji tekmi končnice C-lige in napredovanju v državno B-ligo, ter izobraževalni seminar ZSŠDI, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago Borovih košarkarjev v odločilni tretji polfinalni tekmi play-offa deželne divizije 1.

