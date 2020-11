Športel o orienteeringu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel sta voditelj Igor Malalan in sovoditelj Cristian Visintin gostila kondicijskega trenerja Gajinih orientacistov Luko Kafola, obetavna tekmovalca padriško-gropajskega kluba Nastja Ferluga in Goran Polojaz pa sta se v pogovor vključila po video zvezi. Kamere Športela so v Pevmi obiskale dolgoletnega tajnika goriškega sedeža ZSŠDI Vilija Prinčiča, na Padričah pa teniške igralke in igralce AŠZ Gaja. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavila teniška trenerka pri AŠZ Gaja Cirila Devetti.

Klikni in oglej si oddajo