Športel o powerliftingu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil podprvakinjo na svetovnem univerzitetnem prvenstvu v powerliftingu Martino Sosič, njeno kolegico Ulo Humar in trenerja Marka Štiha. Kamere deželnega sedeža Rai so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med Juventino in Pro Fagagno ter finalno tekmo mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup 2023 v organizaciji AŠZ Jadran, kamere Športela pa slovenski derbi moške odbojkarske C-lige med Sočo ZKB Lokanda Devetak in SloVolleyjem ZKB in derbi nogometne 1. amaterske lige med Sovodnjami in Mladostjo. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval nekdanji odbojkar in danes trener mladinskih ekip pri AŠZ Soča Matija Cotič. Po video zvezi iz Brazilije se je v oddajo vključila tudi tržaška jadralka Jana Germani, ki je pred kratkim priborila Italiji olimpijsko kvoto v razredu 49er FX za nastop na olimpijskih igrah v Parizu 2024.

