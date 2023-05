Športel o pozitivnih učinkih vadbe na delo

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil podjetnika Andreja Klančarja in osebnega trenerja Aljaža Miliča. Kako športna vadba v fitnesu pozitivno vpliva na učinkovitost na delovnem mestu, je razkril Kritjan Tavčar. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmi moške odbojkarske C-lige Cus – SloVolley in Sloga Tabor – Soča, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago košarkarjev Kontovela v končnici D-lige ter finale Jezikovnega poligona ZSŠDI. Vprašanje s terena je gostoma v studiu postavila odbojkarica Zaleta Veronika Winkler.

