Športel o projektu SloVolley

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil športnega vodjo Olympie Andreja Vogrica, trenerja združene ekipe SloVolley Ambroža Peterlina in podajalca Matijo Jereba. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo košarkarske C-lige med Kontovelom in Cividalejem ter tekmo ženske odbojkarske D-lige med Kontovelom Zaletom in tržaškim Cusom, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne elitne lige med repenskim Krasom in tržiškim UFM ter tekmo moške odbojkarske C-lige med Sočo ZKB Lokanda Devetak in Morteglianom. V rubriki športna anekdotica je sodeloval trener Kontovelovih košarkarjev Francesco Peric.

