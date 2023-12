Športel o Vertikali

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil avtorja novega Vodnika po planinski poti SPDT Vertikala Jasmin Rudež in Maksimiljana Kralja ter markacista pri SPDT Franca Starca. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med ekipama Zaule Rabuiese in Sistiana Sesljan ter tekmo ženske odbojkarske D-lige med Cusom in Mavrico Mucci, kamere deželnega sedeža Rai pa božično revijo kotalkarske sekcije AŠD Polet. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval nogometaš Sistiane Sesljana David Colja.

