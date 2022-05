Športel o Žilah in koroški Europeadi

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil selektorja nogometne reprezentance Slovencev v Italiji Maria Adamiča, koordinatorja projekta Žil Igorja Tomasetiga in nogometaša Alena Carlija, po video zvezi pa se je v pogovor vključil tajnik Slovenske športne zveze iz Celovca Marko Loibnegger. Kamere deželnega sedeža Rai so v svoj objektiv ujele mednarodno tekmo v jahalni disciplini trec v organizaciji JD Dolga Krona in posnetek z žreba za Europeado 2022. Sodelavec Martin Poljšak je obiskal državno reprezentantko v lokostrelstvu Karen Hervat. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil lokostrelski trener Moreno Granzotto. V oddaji so se poklonili tudi spominu na preminulega pisatelja Borisa Pahorja.



Klikni in oglej si oddajo