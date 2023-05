Športel s članicami Cheerdance Millenium

V ponedeljkovi športni oddaji Športel, zadnji v letošnji sezoni, je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil podpredsednico društva Cheerdance Millenium Nastjo Milič ter tekmovalki Ireno Purič in Devo Mahnič. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele poraz teniške ekipe Gaje v polfinalu moške C-lige in 30. izvedbo pokala Zgonik v organizaciji Shinkai Karate Cluba, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago košarkarjev Jadrana Monticolo&Foti v prvi finalni tekmi končnice C-lige gold in svetovni pokal v umetnostnem kotalkanju v organizaciji openskega Poleta. V oddajo se je v video povezavi vključil števerjanski odbojkar Jernej Terpin. Gostjam v studiu je vprašanje s terena postavil teniški trener Jaka Božič.

