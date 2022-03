V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil olimpionika Miroslava Cerarja in predsednico komisije za zamejski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije Sonjo Poljšak. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmago Zarje v nogometni 1. amaterski ligi, zmago Sloge Tabor Eutonia v moški odbojkarski C-ligi in zmago Jadrana Monticolo&Foti v košarkarski C-ligi gold. Vprašanje s terena je gostoma v studiu postavil predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin.

