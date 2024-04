Športel o Jadranu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednico AŠZ Jadran Almo Žnidarčič, podpredsednika in športnega vodjo Borisa Viteza ter košarkarja članske ekipe Jadran Gostol Boruta Bana. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele goriški derbi nogometne elitne lige med štandreško Juventino in Pro Gorizio ter tekmo moške odbojkarske C-lige med SloVolleyjem ZKB in Alturo, kamere deželnega sedeža Rai pa slovenski derbi nogometne 2. amaterske lige med kriško Vesno in bazovsko Zarjo ter predavanje za trenerje, ki ga je priredilo ZSŠDI v soboto v nabrežinski telovadnici. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval odbojkar SloVolleyja Simon Komjanc.

