Športel s poklicnim kolesarjem in umetnostno kotalkarico

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil openskega poklicnega kolesarja Daniela Skerla, goriško umetnostno kotalkarico Majo Corsi in predsednico Kotalkarskega kluba Renče Nelo Pregelj. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med repenskim Krasom in tržiškim UFM ter tekmo moške odbojkarske B-lige med Sočo SloVolleyjem in Bassanom, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo košarkarske meddeželne B-lige med Jadranom in Oderzom ter sklepno dejanje četrte izvedbe mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja No Borders Euro Cup v organizaciji AŠZ Jadran. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval odbojkar Soče SloVolley Andrej Čavdek.

