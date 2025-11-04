VREME
DANES
Torek, 04 november 2025
Športel

Športel s poklicnim kolesarjem in umetnostno kotalkarico

Gostje v koprskem studiu Daniel Skerl, Maja Corsi in Nela Pregelj

Spletno uredništvo
Koper
4. nov. 2025
    Športel s poklicnim kolesarjem in umetnostno kotalkarico
    Kolesar Daniel Skerl in umetnostna kotalkarica Maja Corsi
V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil openskega poklicnega kolesarja Daniela Skerla, goriško umetnostno kotalkarico Majo Corsi in predsednico Kotalkarskega kluba Renče Nelo Pregelj. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med repenskim Krasom in tržiškim UFM ter tekmo moške odbojkarske B-lige med Sočo SloVolleyjem in Bassanom, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo košarkarske meddeželne B-lige med Jadranom in Oderzom ter sklepno dejanje četrte izvedbe mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja No Borders Euro Cup v organizaciji AŠZ Jadran. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval odbojkar Soče SloVolley Andrej Čavdek.

