Športel s predstavniki Bora Atletike

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predstavnike Bora Atletike. Pred začetkom sezone so spregovorili trener in odbornik Miha Pečar ter atletinji Eva Čuk in Dana Glavina. Kamere Športela so v svoj objektiv domačo tekmo nogometašev štandreške Juventine v elitni ligi in domačo tekmo odbojkarjev Soče ZKB Lokanda Devetak v play-offu C-lige, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne elitne lige med Sistiano Sesljanom in Spalom iz Cordovada. V oddajo se je po videopovezavi povezala jadralka Jana Germani, ki je s sojadralko Giorgio Bertuzzi na svetovnem prvenstvu v olimpijskem razredu 49er FX osvojila bronasto kolajno. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Sočin odbojkar Simon Cotič.

Klikni in oglej si oddajo