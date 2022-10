Športel tokrat z Žilami

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predstavnike nogometne reprezentance Slovencev v Italiji, in sicer koordinatorja projekta Igorja Tomasetiga, nogometaša Thomasa Renarja ter fizioterapevta Daniela Rebulo. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi moške odbojkarske C-lige med SloVolleyjem ZKB in Sočo ZKB Lokanda Devetak ter tekmo med Slogo Tabor Studio Vegliach in tržaškim Cusom. Kamere deželnega sedeža Rai pa so v svoj objektiv ujele derbi nogometne 1. amaterske lige med Mladostjo in Sovodnjami ter razburljivo zmago košarkarjev Jadrana Monticolo&Foti proti Codroipeseju v tretjem krogu C-lige gold. Gostom v studiu je vprašanje s terena tokrat postavil pomočnik trenerja združene ekipe SloVolley Ambrož Peterlin.

Klikni in oglej si oddajo