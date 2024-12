Športel z Danielom Skerlom in Caterino Sinigoi

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil openskega kolesarja Daniela Skerla, ki bo v prihodnji sezoni tekmoval v dresu ekipe Bahrain Victorious v elitni seriji World Tour, nabrežinsko alpsko smučarko Caterino Sinigoi, ki je v letošnji sezoni članica slovenske B-reprezentance in bo tekmovala v evropskem pokalu, ter njenega trenerja Aleša Severja, v pogovor pa se je po video povezavi vključil nekdanji nabrežinski kolesar in danes trener Christian Leghissa, ki sicer že več let živi v okolici Padove. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele nastop odbojkaric Soče v deželni D-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo košarkarske deželne divizije 1 med Borom Radenska in Gradisco. Sodelavka Jasmina Gruden je obiskala barkovljanski TPK Sirena, ki letos slavi 100-letnico obstoja. V rubriki Športna anekdota je sodeloval Sirenin predsednik Igor Filipcic.

