Športel z olimpijko Jano Germani

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil jadralko Jano Germani, ki bo poleti nastopila na olimpijskih igrah, njenega očeta Karima Germanija in predsednika TPK Sirena Igorja Filipcica. V oddajo se je po videozvezi vključlila tudi nekdanja olimpijka, prav tako jadralka Arianna Bogatec. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi nogometne elitne lige med Juventino in Sistiano Sesljanom ter zmago odbojkaric Kontovela Zaleta v D-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago nogometašev Krasa Repen v promocijski ligi in izjavo košarkarja Boruta Bana po zmagi Jadrana Gostol v meddeželni B-ligi proti vodilnemu Bergamu. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala Kontovelova odbojkarica Irene Kalin.

