VREME
DANES
Nedelja, 09 november 2025
Iskanje
Športna nedelja

Športna nedelja: Kras Repen v Čedadu, Jadran v Mantovi

V odbojkarski C-ligi bo SloVolley ZKB gostoval v Pradamanu, v košarkarski C-ligi pa Bor Radenska v San Donà di Piave

Spletno uredništvo |
FJK |
9. nov. 2025 | 11:14
    Športna nedelja: Kras Repen v Čedadu, Jadran v Mantovi
    Krasov vezist Žiga Perhavec na tekmi proti tržiškemu UFM (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Čedadu: Forum Julii – Kras

PROMOCIJSKA LIGA

14.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Deportivo Junior

2. AMATERSKA LIGA

14.30 v Koprivnem: UFI – Zarja

3. AMATERSKA LIGA

14.30 v Vilešu: Villesse – Primorec

14.30 v Fari: Farra – Primorje 1924

14.30 v Miljah: Muggia U21 – Mladost

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Eremu (Mantova): Stings Mantova – Jadran

C-LIGA

18.00 v San Donà di Piave: New San Donà – Bor Radenska

DEŽELNA DIVIZIJA 2

18.00 v Gradežu: Grado – Dom

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

18.00 v Pradamanu: Il Pozzo – SloVolley ZKB

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: