Športna nedelja: Kras Repen v Čedadu, Jadran v Mantovi

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Čedadu: Forum Julii – Kras
PROMOCIJSKA LIGA
14.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Deportivo Junior
2. AMATERSKA LIGA
14.30 v Koprivnem: UFI – Zarja
3. AMATERSKA LIGA
14.30 v Vilešu: Villesse – Primorec
14.30 v Fari: Farra – Primorje 1924
14.30 v Miljah: Muggia U21 – Mladost
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Eremu (Mantova): Stings Mantova – Jadran
C-LIGA
18.00 v San Donà di Piave: New San Donà – Bor Radenska
DEŽELNA DIVIZIJA 2
18.00 v Gradežu: Grado – Dom
ODBOJKA
MOŠKA C-LIGA
18.00 v Pradamanu: Il Pozzo – SloVolley ZKB