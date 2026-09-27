Športna nedelja: nogometni derbi v Repnu in krstni nastop Jadrana

NOGOMET
ELITNA LIGA
15.30 v Repnu, igrišče Darka Škabarja: Kras Repen – Juventina
2. AMATERSKA LIGA
14.30 v Trstu,Ul. Campanelle:Campanelle – Sovodnje
15.30 v Krminu: Cormonese – Zarja
15.30 v Turjaku: Turriaco – Vesna
3. AMATERSKA LIGA
15.30 v Doberdobu: Mladost – Primorje 1924
18.00 v Trstu, Ul. Campanelle: Campanelle U21 – Primorec
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Trstu, Čarbola: Jadran Motomarine – Falconstar
NAMIZNI TENIS
ŽENSKA A2-LIGA
V Bocnu: 11.00 Silver Lining – Kras; 14.00 Auer – Kras
ŽENSKA B-LIGA
V Bocnu: 11.00 Kras – San Giovanni; 14.00 Auer – Kras