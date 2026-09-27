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Športna nedelja

Športna nedelja: nogometni derbi v Repnu in krstni nastop Jadrana

V elitni ligi ob 15.30 Kras Repen – Juventina, v košarkarski meddeželni B-ligi ob 18. uri na Čarboli Jadran – Falconstar

Spletno uredništvo |
FJK |
27. sep. 2026 | 10:30
    Športna nedelja: nogometni derbi v Repnu in krstni nastop Jadrana
    Jadranovi košarkarji bodo sezono začeli pred domačimi navijači (FOTODAMJ@N)
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NOGOMET

ELITNA LIGA

15.30 v Repnu, igrišče Darka Škabarja: Kras Repen – Juventina

2. AMATERSKA LIGA

14.30 v Trstu,Ul. Campanelle:Campanelle – Sovodnje

15.30 v Krminu: Cormonese – Zarja

15.30 v Turjaku: Turriaco – Vesna

3. AMATERSKA LIGA

15.30 v Doberdobu: Mladost – Primorje 1924

18.00 v Trstu, Ul. Campanelle: Campanelle U21 – Primorec

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Trstu, Čarbola: Jadran Motomarine – Falconstar

NAMIZNI TENIS

ŽENSKA A2-LIGA

V Bocnu: 11.00 Silver Lining – Kras; 14.00 Auer – Kras

ŽENSKA B-LIGA

V Bocnu: 11.00 Kras – San Giovanni; 14.00 Auer – Kras

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