Športna nedelja: točka za Sovodnje

NOGOMET

ELITNA LIGA

Tamai – Primorec 1966 4:0 (1:0)

Primorec: Sorrentino, De Leo, Zarattini (Ciliverti), R. Di Corato (Miljković), Curzolo, Školnik, Capraro, Piras (Fedele), Bodo (Buonpane), Marocco, Iadanza (Comi). Trener: De Sio.

Na nemogočem gostovanju v Tamaiu (domača ekipa je lani igrala v D-ligi) so nogometaši Primorca prejeli štiri gole. Gostitelji so po prvem polčasu vodili z 1:0. V drugem polčasu pa so potrdili premoč.

PROMOCIJSKA LIGA – V Repnu: Kras Repen – Juventina, tekmo so zaradi razmočenega igrišča preložili na torek ob 20.30

1. AMATERSKA LIGA – V Bazovici: Zarja – San Canzian Begliano, tekmo so preložili zaradi razmočenega igrišča

2. AMATERSKA LIGA

Campanelle – Sovodnje 1:1 (1:0)

Strelec za Sovodnje: Aljaž Juren 80.

Sovodnje: Zanier, Humar (N. Tomsič), Komjanc, Rijavec, Galliussi, Ribolica, Simčič, Petejan, Lutman, Dornik (Barbo), Juren. Trener: Trangoni.

Na tekmi pri Svetem Alojziju v Trstu so bili nogometaši vseskozi boljši tekmec, a na koncu še dobro, da so odnesli domov točko. Gostitelji so uspeli zadeti gol iz eden polakcije na koncu prvega polčasa. Nogometaši Sovodenj so veliko napadali in ustvarili številne priložnosti za gol. Zadeli so tudi prečko. Izenačujoči gol Aljaža Jurna je padel deset minut pred sodnikovim žvižgom.

Opicina – Vesna 1:0 (1:0)

Vesna: Bombardieri, Brec, Renar (M. Vidali), Veronesi (Nabergoi), Vidoni (Vattovaz), Kaurin, Gargiuolo, Leghissa, Ferluga (K. Vidali), Poiani (Favone), Nigris. Trenerja: Venanzi in Parcely.

Nogometaši Vesne tokrat niso bili dobro razpoloženi. Na razmočenem terenu in s pomočjo burje so gostitelji povedli že v prvem polčasu. Vesna bi lahko stanje izenačila ob koncu polčasa, Kaurin pa ni bil dovolj priseben. V drugem delu srečanja so se gostje vrgli v napad, ustvarili so nekaj priložnosti za gol, niso pa jih izkoristili.

Turriaco 1922 – Breg 0:1