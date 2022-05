Športna priloga: danes v časopisu

V današnji torkovi Športni prilogi boste lahko brali o novih nasprotnikih nogometne reprezentance Slovencev v Italiji, ki bo od 25. junija do 3. julija nastopala na evropskem prvenstvu jezikovnih manjšin Europeadi na Koroškem v Avstriji. Naslovnico so si izborili košarkarji Bora, ki so napredovali v C-ligo silver. Prebrali boste lahko intervju s predsednikom KK Bor Edijem Sosičem. Naš sodelavec Edvin Bevk je natančno analiziral prvi teden kolesarskega Gira d'Italia. Iztok Furlanič pa se je spominjal predsednika Triestine Maria Biasina, ki je v nedeljo zvečer umrl v Avstraliji v 72. letu starosti.