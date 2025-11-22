Športna sobota: Juventina v Fiume Venetu, Soča SloVolley v okolici Verone

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Fiume Venetu: Fiume Veneto Bannia – Juventina
PROMOCIJSKA LIGA
15.00 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Corno Calcio
KOŠARKA
C-LIGA
20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – UEB Cividale
DEŽELNA DIVIZIJA 1
20.30 v Žavljah: Venezia Giulia – Kontovel
DEŽELNA DIVIZIJA 2
18.00 v Nabrežini: Sokol Franco – Cus Trieste
20.00 v Dolini: Breg SV Impianti – Barcolana
ODBOJKA
B-LIGA
17.30 v kraju Caselle: Caselle VR – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak
ŽENSKA C-LIGA
20.45 v Trstu, šola Don Milani: Eurovolleyschool – Zalet ZKB
MOŠKA C-LIGA
20.00 v Sestu al Reghena: Favria – SloVolley ZKB
ŽENSKA D-LIGA
17.30 v Repnu: Zalet – Aurora Volley
MOŠKA D-LIGA
17.00 v Vidmu: Volleybas – SloVolley Studio Vegliach
1. ŽENSKA DIVIZIJA
20.30 v Nabrežini: Sokol Zalet Bar G – Volley Club
20.30 v Repnu: Zalet – Azzurra
NAMIZNI TENIS
MOŠKA B1-LIGA
13.45 v Carrari: Apuania Carrara – Kras Bellariva
MOŠKA C2-LIGA
16.00 v Zgoniku: Kras – Rangers Udine Rossa
MOŠKA D1-LIGA
16.00 v Zgoniku: Kras – Rangers Udine Agberto