Športna sobota

Športna sobota: Juventina v Fiume Venetu, Soča SloVolley v okolici Verone

Današnji večer pester tako na košarkarskih kot na odbojkarskih igriščih, namiznoteniški igralci Krasa že ob 13.45

Spletno uredništvo |
FJK |
22. nov.. 2025 | 11:24
    Kras Bellariva (na fotografiji Erik Paulina) vodi v moški B1-ligi (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Fiume Venetu: Fiume Veneto Bannia – Juventina

PROMOCIJSKA LIGA

15.00 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Corno Calcio

KOŠARKA

C-LIGA

20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – UEB Cividale

DEŽELNA DIVIZIJA 1

20.30 v Žavljah: Venezia Giulia – Kontovel

DEŽELNA DIVIZIJA 2

18.00 v Nabrežini: Sokol Franco – Cus Trieste

20.00 v Dolini: Breg SV Impianti – Barcolana

ODBOJKA

B-LIGA

17.30 v kraju Caselle: Caselle VR – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak

ŽENSKA C-LIGA

20.45 v Trstu, šola Don Milani: Eurovolleyschool – Zalet ZKB

MOŠKA C-LIGA

20.00 v Sestu al Reghena: Favria – SloVolley ZKB

ŽENSKA D-LIGA

17.30 v Repnu: Zalet – Aurora Volley

MOŠKA D-LIGA

17.00 v Vidmu: Volleybas – SloVolley Studio Vegliach

1. ŽENSKA DIVIZIJA

20.30 v Nabrežini: Sokol Zalet Bar G – Volley Club

20.30 v Repnu: Zalet – Azzurra

NAMIZNI TENIS

MOŠKA B1-LIGA

13.45 v Carrari: Apuania Carrara – Kras Bellariva

MOŠKA C2-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – Rangers Udine Rossa

MOŠKA D1-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – Rangers Udine Agberto

