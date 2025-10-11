VREME
DANES
Sobota, 11 oktober 2025
Iskanje
Športna sobota

Športna sobota: Kras Repen na Opčinah, začenjajo se deželne odbojkarske lige

Prvič v letošnji sezoni bodo pred domačim občinstvom nastopili košakrarji Bora Radenska v C-ligi in Kontovela v deželni diviziji 1

Spletno uredništvo |
FJK |
11. okt. 2025 | 11:07
    Športna sobota: Kras Repen na Opčinah, začenjajo se deželne odbojkarske lige
    Odbojkarice Zaleta ZKB bodo na Rouni pri Briščikih gostile Bujo (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

15.30 na Opčinah, Ul. Alpini: Chiarbola Ponziana – Kras Repen

PROMOCIJSKA LIGA

15.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Trieste Victory Academy

KOŠARKA

C-LIGA

20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – San Daniele

DEŽELNA DIVIZIJA1

18.00 pri Briščikih, Rouna: Kontovel – Santos

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

20.30 Briščiki, Rouna: Zalet ZKB – Buja

MOŠKA C-LIGA

20.00 v Gorici, Špacapan: SloVolley ZKB – Prata

ŽENSKA D-LIGA

17.30 v Repnu: Zalet – Chions

18.30 v Martignaccu: Martignacco – Soča Lokanda Devetak ZKB

NAMIZNI TENIS

MOŠKA B1-LIGA

14.00 v Zgoniku: Kras Bellariva – Sharentain Bocen

MOŠKA C1-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – Gold Venezia

MOŠKA C2-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – Fiumicello Aquileia

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: