Športna sobota: Kras Repen na Opčinah, začenjajo se deželne odbojkarske lige

NOGOMET
ELITNA LIGA
15.30 na Opčinah, Ul. Alpini: Chiarbola Ponziana – Kras Repen
PROMOCIJSKA LIGA
15.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Trieste Victory Academy
KOŠARKA
C-LIGA
20.30 v Trstu, Stadion 1. maja: Bor Radenska – San Daniele
DEŽELNA DIVIZIJA1
18.00 pri Briščikih, Rouna: Kontovel – Santos
ODBOJKA
ŽENSKA C-LIGA
20.30 Briščiki, Rouna: Zalet ZKB – Buja
MOŠKA C-LIGA
20.00 v Gorici, Špacapan: SloVolley ZKB – Prata
ŽENSKA D-LIGA
17.30 v Repnu: Zalet – Chions
18.30 v Martignaccu: Martignacco – Soča Lokanda Devetak ZKB
NAMIZNI TENIS
MOŠKA B1-LIGA
14.00 v Zgoniku: Kras Bellariva – Sharentain Bocen
MOŠKA C1-LIGA
16.00 v Zgoniku: Kras – Gold Venezia
MOŠKA C2-LIGA
16.00 v Zgoniku: Kras – Fiumicello Aquileia