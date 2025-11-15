VREME
Športna sobota

Športna sobota: nocoj na domačem igrišču oba odbojkarska C-ligaša

Košarkarji Bora Radenska se odpravljajo na gostovanje v Koren, nogometaši Sistiane Sesljana pa bodo igrali v Fiumicellu

Spletno uredništvo |
FJK |
15. nov. 2025 | 11:11
    Športna sobota: nocoj na domačem igrišču oba odbojkarska C-ligaša
    Odbojkarji SloVolleyja ZKB so tik pod vrhom lestvice C-lige (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

14.30 v Fiumicellu: Fiumicello – Sistiana Sesljan

3. AMATERSKA LIGA

18.00 v Gradišču: ISM Gradisca– Vesna

KOŠARKA

C-LIGA

19.00 v Korenu: Calligaris Corno di Rosazzo – Bor Radenska

DEŽELNA DIVIZIJA 1

18.00 pri Briščikih, Rouna: Kontovel – Azzurra

DEŽELNA DIVIZIJA 2

20.30 v Žavljah: Oma Trieste – Breg SV Impianti

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

20.30 pri Briščikih, Rouna: Zalet ZKB – Cordenons

MOŠKA C-LIGA

20.00 v Repnu: SloVolley ZKB – Rojalese

1. ŽENSKA DIVIZIJA

19.00 v Nabrežini: Sokol Zalet Bar G – Altura

18.00 v Tržiču, Ul. Rossini: Fincantieri – Zalet

3. ŽENSKA DIVIZIJA

19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Coselli

NAMIZNI TENIS

MOŠKA C1-LIGA

16.00 v Sarmeoli: Sarmeola – Kras

ŽENSKA B-LIGA

13.00 v Zgoniku: Kras – Lavis; 15.30 Sarmeola – Kras

MOŠKA C2-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – Udine 2000

