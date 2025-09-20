Sobota, 20 september 2025
Športna sobota

Športna sobota: Sesljan doma in 51. Pokal za bazoviške žrtve

V promocijski ligi bodo »delfini« danes ob 15.30 igrali na domači zelenici

Spletno uredništvo |
Trst |
20. sep. 2025 | 11:14
    Športna sobota: Sesljan doma in 51. Pokal za bazoviške žrtve
    Napadalec Sistiane Sesljan Dalibor Volaš (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

15.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Centro Sedia Calcio Natisone

ODBOJKA

51. TURNIR ZA POKAL BAZOVIŠKIH ŽRTEV

Skupina A, telovadnica Sava Ušaja v Nabrežini: 15.00: SloVolley – Triestina Volley, sledi VBK Wörther–See – Triestina Volley, sledi SloVolley - VBK Wörther–See

Skupina B, telovadnica Pavla Colje v Repnu: 15.00: OK Rovinj – SloVolley Studio Vegliach, sledi OK Rovinj – Fužinar Sij Metal, sledi Fužinar Sij Metal – SloVolley Studio Vegliach.

Tekme bodo trajale tri sete, vsak osvojeni set prinaša ekipi točko.

