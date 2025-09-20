Športna sobota: Sesljan doma in 51. Pokal za bazoviške žrtve

NOGOMET
PROMOCIJSKA LIGA
15.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Centro Sedia Calcio Natisone
ODBOJKA
51. TURNIR ZA POKAL BAZOVIŠKIH ŽRTEV
Skupina A, telovadnica Sava Ušaja v Nabrežini: 15.00: SloVolley – Triestina Volley, sledi VBK Wörther–See – Triestina Volley, sledi SloVolley - VBK Wörther–See
Skupina B, telovadnica Pavla Colje v Repnu: 15.00: OK Rovinj – SloVolley Studio Vegliach, sledi OK Rovinj – Fužinar Sij Metal, sledi Fužinar Sij Metal – SloVolley Studio Vegliach.
Tekme bodo trajale tri sete, vsak osvojeni set prinaša ekipi točko.