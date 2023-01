Športni dogodki v letu 2023

Tudi v letošnjem letu, ki se je pravkar začelo, ne bo primanjkovalo velikih mednarodnih športnih tekmovanj. Enega samega vrhunca ni, kot bodo to v letu 2024 olimpijske igre v Parizu, vsak ljubitelj športa pa bo gotovo našel športni dogodek, ki ga bo najbolj pritegnil in ki mu bo sledil s še posebnim zanimanjem.

V nogometu bo po moškem svetovnem prvenstvu, ki se je sklenilo pred nekaj tedni s slavjem Messijeve Argentine, letos na sporedu žensko SP, ki ga bosta julija in avgusta gostila Avstralija in Nova Zelandija. Zanimivo bo tudi v drugih ekipnih panogah: na sporedu bodo moško košarkarsko SP, na katerem bo nastopala tudi Slovenija, žensko košarkarsko EP, ki pa ga bo gostila Slovenija, odbojkarski EP (finale moškega turnirja bo v Bologni) ter rokometni SP.

Zanimivo bo v kolesarstvu: letošnja dirka po Italiji, na kateri se bo za zmago potegoval tudi Primož Roglič, se bo najbrž odločila v predzadnji etapi z gorskim kronometrom na Višarje (v soboto, 27. maja), Tadej Pogačar pa se bo julija skušal vrniti na prestol francoskega Toura. Svetovno prvenstvo bo že avgusta v Glasgowu.

Spomladi se bodo začela že vsa svetovna prvenstva v motošportih (formula 1, motoGP, reli in motokros), še pred tem pa bo Planica med 21. februarjem in 5. marcem gostila SP v nordijskem smučanju, medtem ko bo SP v alpskem smučanju med 6. in 19. februarjem v francoskih Alpah. V tenisu bo kot vedno v ospredju četverica turnirjev za grand slam. Poleti bosta na vrsti še plavalno in atletsko SP, prvo bo v japonski Fukuoki, drugo pa v Budimpešti.

Pestro bo tudi v Furlaniji - Julijski krajini, saj bo naša dežela med 21. in 28. januarjem gostila zimski olimpijski festival evropske mladine (EYOF). Poletna različica EYOF pa bo med 23. in 29. julijem v Mariboru.