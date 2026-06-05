Športno društvo Sokol praznuje 60 let. Formalno je bilo namreč ustanovljeno 17. marca 1966. Pri društvu so se odločili, da visok jubilej proslavijo z dvodnevnim praznikom, v katerem bo prostor za košarko in odbojko od najmlajših do članskih ekip, pa tudi za kulturni spored, ki se ob taki priliki spodobi.

»Pomen društva vidim predvsem v delu z mladimi. To se je precej spremenilo, demografski padec je botroval k temu, da je naših mladih vedno manj in v društvo prihajajo tudi taki iz narodnostno mešanih zakonov in italijanskih sredin,« je prepričan predsednik Sokola Pavel Vidoni, kateremu se zdi bistveno, da vedo, da prihajajo v slovensko sredino. »V devinsko-nabrežinski občini smo edini, ki se ukvarjamo z dvoranskim športom,« je dodal.

Turnirji in tekme

Jutri bodo najprej na vrsti odbojkarice, ki se bodo pomerile v troboju. Ta se bo začel ob 17. uri v telovadnici Savo Ušaj, nastopile pa bodo igralke Soče, Zaleta in seveda domačega Sokola. Medtem bo ob 18. uri odprl svoja vrata društveni bar na odprtem igrišču, kjer bo predvidoma ob 21. uri potekalo nagrajevanje nastopajočih odbojkarskih ekip.

V nedeljo pa bo na vrsti pravi maraton, ki bo potekal na zunanjem Sokolovem igrišču. Ob 13. uri se bo začel turnir v minibasketu za trofejo ZSŠDI, najprej za najmlajše, nato pa še za starejše skupine. Na teh dveh turnirjih bodo sodelovali mali košarkarji iz društev Sokol, Dom, Bor in Polet pri najmlajših, pri starejših pa Sokol, Breg, Bor in Polet.

Ob 17. uri bodo na vrsti najmlajše sokolovke in sokolovci, saj bo sledila zaključna prireditev minimotorike in minivolleyja. Zatem bo še košarkarska tekma med sedanjo člansko ekipo Sokola in veterani, ki so v teh letih oblekli belo-rdeči dres nabrežinskega društva, ob 20.30 pa še slovesnost ob praznovanju 60-letnice.