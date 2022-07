Srbi in Hrvati skupaj na Europeadi

Europeada v marsičem preseneča in premaguje stereotipe. Med moštvi, ki sodelujejo na letošnjem nogometnem prvenstvu evropskih avtohtonih manjšin, sta v našem malem zanimivi ekipi Hrvatov v Srbiji in Srbov na Hrvaškem. Ne le, da sta se skupaj pripeljali na Koroško in da sta nastanjeni v istem hotelu, pri Voglu v Šentprimožu. Predvsem je pomembno, da skupaj presegata tragično novejšo zgodovino na prostoru nekdanje skupne države Jugoslavije. Tako sta postali simbol športnega in družbenega povezovanja letošnje Europeade. Hrvaški Srbi na Europeadi nastopajo kot Nogometna reprezentanca Srbov na Hrvaškem, sestavljajo pa jo člani klubov, vključenih v srbsko Športno rekreativno društvo na Hrvaškem. Društva delujejo po vsej Hrvaški, težiščno pa v Zagrebu, Vzhodni Slavoniji in Vukovarju. Nastop na Europeadi sta podprla Srbsko narodno viječe (Srbski narodni svet), krovno politično-družbeno zastopstvo hrvaških Srbov, ter Urad za ljudske in manjšinske pravice vlade Republike Hrvaške.

Nogometna reprezentanca Hrvatov v Srbiji s sedežem v Subotici v Vojvodini je uradno priznana kot društvo in uživa podporo Hrvatskega nacionalnega viječa v Srbiji. Ustanovitev nogometne reprezentance sega petnajst let nazaj, ko je Hrvaška nogometna zveza (HNS) priredila turnir hrvaških narodnih manjšin v Evropi. Zmagali so vojvodinski Hrvati, ki so uspešno sodelovali tudi na svetovnem prvenstvu hrvaških manjšin.