Srebrna kolajna za Kristjana Čeha

Po osvojitvi svetovnega naslova v ZDA pred enim mesecem se je 23-letni metalec diska iz Podvincev severno od Ptuja okitil še z naslovom evropskega podprvaka. V peti seriji je Slovenec orodje vrgel 68,28 m. Zmagal je Litovec Mykolas Alekna, ki je postavil nov rekord EP-jev - 69,78 m. Ta je že pred finalom veljal za glavnega Čehovega tekmeca. Čeh je prevzel vodstvo po drugi seriji metov. Peta serija je poskrbela za menjavo na vrhu. Alekna je Čeha izrinil s prvega mesta z rekordom evropskih prvenstev in svojim drugim najboljšim izidom v karieri. Silak iz Podvincev je tudi dosegel svoj najboljši dosežek večera, a ni uspel prehiteti 19-letnega tekmeca.

V četrtek zvečer se je z evropskim naslovom okitil italijanski skakalec v višino »Gimbo« Tamberi, ki je skočil 230 centimetrov. Danes pa so bile na Apeninskem polotoku vse oči uprte v Tortuja, ki je v teku na 200 metrov osvojil bronasto kolajno. Na razdalji 3000 m zapreke sta srebro in bron osvojila Italijana Abdelwahed in Zoghlami.