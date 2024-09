SŠZ za šport, pa tudi za slovenstvo

Slovenska športna zveza (SŠZ), krovna organizacija slovenskih in dvojezičnih športnih društev v Avstriji, je v torek zvečer v slovenski prireditveni dvorani i-kult v Celovcu praznovala 75 let neprekinjenega delovanja. Med častnimi gosti, ki so organizaciji čestitali k visokem jubileju, so bili tudi podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, koroški deželni glavar Peter Kaiser in tudi tričlanska delegacija ZSŠDI-ja s podpredsednico Majo Peterin, članom izvršnega odbora Sandrom Corva ter operativnim tajnikom Igorjem Tomasetigom. Bratski organizaciji, s katero obstajajo tradicionalne tesne stike in plodno sodelovanje, so predstavniki ZSŠDI predali lepo darilo.

Podpredsednik vlade RS in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon pa je ob jubileju podelil slavljenki zahvalno listino in priznanje Urada vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za dolgoletno uspešno delovanje in povezovanje na področju športa ter za dragocen prispevek k ohranjanju slovenskega jezika in slovenske identitete med pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji.

»Z veseljem vam stojimo ob strani in podpiramo vaše aktivnosti,« je poudaril minister Arčon in izpostavil, da bo v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport v prihodnjem obdobju zaživela koordinacija vseh zamejskih krovnih športnih organizacij ter da se bo še nekoliko več pozornosti namenilo športu, ki nedvomno pomembno prispeva k ohranjanju slovenstva, slovenske besede in slovenske identitete onkraj meja matice.

Deželni glavar Kaiser je poudaril pomembnost Slovenske športne zveze za športno deželo Koroško ter jo pohvalil za njeno povezovalno vlogo prek njenih meja. »Šport povezuje«, je Kaiser citiral delovno geslo SŠZ in dodal, da so Slovenska športna zveza in v njo vključeni športniki in športnice ter športna društva in klubi že zdavnaj postali dragocen del koroške športne družine. SŠZ in slovenskemu športu na Koroškem je ob tem obljubil tudi nadaljnjo podporo dežele Koroške.

