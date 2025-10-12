Štiri tekme in štiri zmage odbojkaric in odbojkarev

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Buja 3:0 (25:17, 25:21, 25:21)

Zalet ZKB: Vattovaz 2, Kovačič 18, Ciuch 9, Brandstetter 8, Kalin (K) 9, Skerk 7, Ban 0, Močnik in Grilanc nv., Briscech (L). Trenerka: Vattovaz

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – Prata 3:2 (22:25, 20:25, 25:14, 25:15, 15:12)

SloVolley ZKB: Bensa 3, Bulfon 27, Komjanc 10, Micali 0, Sutter 10, Terpin 11, Margarito (libero 1), Dessanti (libero 2), Castellani 0, Jerič 8, Segre 1, Vattovaz 1, Vremec 2. Trener Ambrož Peterlin

V Gorici smo nocoj lahko gledali dva obraza SloVolleya ZKB, na srečo se je vse srečno končalo. Tokratni nasprotnik Prata je v bistvu mladinska ekipa prvoligaša, igralci so visoki, dobro postavljeni na igrišču in zelo zagrizeni v obrambi. Prav to je v prvih dveh setih spravilo nekoliko s tira domače odbojkarje, ki so verjetno pričakovali, da jim bo šlo veliko lažje od rok. Po izgubljenem drugem setu, pa je SloVolley ZKB končno zaigral, tako kot zna. Podajalca sta umirila igro, v napadu se je razigral Bulfon, vsem pa je iz točke v točko rasla samozavest. Po izenačenju v setih je Prata v petem še zadnjič dala vse od sebe, da bi pripravila presenečenje in je združeni ekipi grenila pot do zmage skoraj do konca. Naj še omenimo, da so tudi vsi mlajši igralci, ki bodo jutri začeli prvenstvo D-lige, stopili na igrišče in vsak od njih je prispeval točko ekipi.

Trener Ambrož Peterlin: »V prvih dveh setih nas je Prata presenetila v obrambi, ko so igralci branili resnično vse. Tretji in četrti sta bila povsem enosmerna, v petem smo že vodili z 10:8, ko je nasprotnik osvojil tri zaporedne točke, a so se moji fantje zbrali in rezultat je bil zapečaten.«

ŽENSKA D-LIGA

Zalet – Chions 3:1 (25:23; 25:23; 21:25; 25:19)

Zalet: Olivotti 11, Gulich 22, Lakovič 12, Luxa 4, Mbengue 2, Rapotec 8, Movio (L1) 1; Regent 2, Dandri, Karadzic, Oberdan, Pellizzari, Sterling, Gargiuolo (L2). Trener: Bosich

Martignacco – Soča Lokanda Devetak ZKB 0:3 (27:29, 16:25, 26:28)

Soča: Scocco 13, Piva 7, Cotič 4, Menis 7, Paulin 10, Komic 12, D'Amelio (L), Tosolini 3, Buna, Volčič, Coco, Gruden, A. in L. Berzacola. Trener: Orel