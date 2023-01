Suverena zmaga Bora Radenska

Basket 4 Trieste – Bor Radenska 49:70 (16:15, 25:38, 33:50)

Bor: Bole 0 (-, -, -), Terčon 9 (1:4, 4:8, 0:1), Lessing 6 (-, 3:3, 0:2), Mozina 9 (2:3, 2:4, 1:4), Comar 10 (2:2, 1:5, 2:6), Nisić 2 (-, 1:2, -), D. Zettin 4 (-, 2:3, 0:1), Strle 6 (2:2, 2:3, 0:1), Venturini 6 (-, 3:5, 0:1), Rajčič 20 (3:4, 4:12, 3:7). Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so s prepričljivo zmago začeli leto 2023. V 13., zadnjem krogu prvega dela C-lige silver so v gosteh nadigrali zadnjeuvrščeni Basket 4 Trieste. Tekma v telovadnici v Žavljah se je končala z izidom 49:70.

Tekmo so varovanci trenerja Saše Krčalića dobro začeli, v drugem delu prve četrtine pa so prišli v ospredje domačini. Že v drugi četrtini pa je Bor dvignil ritem igre ter si s čvrsto obrambo in številnimi protinapadi priigral zajetno prednost. V tem delu tekme je izstopal Stanko Rajčič (na koncu z 20 točkami najboljši Borov strelec), ki je zadel tri trojke v nekaj minutah. Gostje so pobegnili in na glavni odmor odšli s 13 točkami naskoka.

V uvodu drugega polčasa je Bor nadaljeval z zelo učinkovito igro v obrambi. Strle in soigralci so nasprotnikom v tretji četrtini dopustili vsega le 8 točk in dejansko zapečatili zmago. V zadnji četrtini je Basket 4 Trieste poskušal presenetiti Borove košarkarje z agresivno obrambo čez celo igrišče. Domačini so se približali na 13 točk zaostanka, več pa niso zmogli. Bor je nato v zadnjih minutah izkoristil utrujenost nasprotnikov, ponovno povečal prednost in prišel do zaslužene visoke zmage.