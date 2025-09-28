Svetovni naslov osvojili še »azzurri«

Odbojkarji Italije so v finalu svetovnega prvenstva na Filipinih premagali Bolgarijo s 3:1 (21, 17, -17, 10).

»Azzurri« so drugič zapovrstjo postali svetovni prvaki. V finalu prvenstva na Filipinih so v Pasay Cityju premagali Bolgarijo s 3:1. Za Italijane je to peti naslov in šesta kolajna na svetovnih prvenstvih, šest jih imajo tudi Bolgari, ob štirih bronastih je bila to njihova druga srebrna. Italija je bila letos svetovni prvak tudi v ženski konkurenci. »Dvojček« je zadnjič uspel takratni Sovjetski zvezi leta 1960.

Bolgari, ki so v finalu igrali prvič po 50 letih, zadnjo medaljo pa so osvojili leta 2005, so bili v polju tekmecem povsem enakovredni. Dokazali so, da so zasluženo v finalu, v katerem pa se z Italijani z izjemo tretjega niza vendarle niso mogli resneje kosati.

In to iz enega samega razloga. Branilci naslova so namreč fantastično servirali, Mattia Bottolo in Yuri Romano sta povsem razbila bolgarski sprejem. Italijani so dosegli kar 13 asov, Bottolo sedem, Romano pa pet.

Začetek tekme je bil izenačen. Bolgari so vodili s 14:12, toda Mattia Bottolo je s servisi poskrbel za pet zaporednih točk Italijanov. As Alessandra Michieletta je pomenil vodstvo z 21:17, videti je bilo, da se Italijani bližajo zanesljivi zmagi. Toda Bolgari so se z dvema blokoma spet povsem približali, končnico pa odigrali slabo, niz so izgubili z 21:25.

Bottolo je bil svojimi začetnimi udarci tisti, ki je azzurrom zagotovil prepričljivo vodstvo tudi v drugem nizu. Povedli so z 10:5, a prednost hitro tudi zapravili, na 11. točki sta bili ekipi vnovič poravnani. Spet pa so bili servisi tisti, ki so Italijanom zagotovili tudi drugi niz. Yuri Romano je dosegel kar pet zaporednih asov, postavil izid 23:16, niz pa je s srečnim asom končal Bottolo.

Kako je, če Italijanom ne gre servis, so se gledalci lahko prepričali v tretjem nizu. V njem so imeli pobudo Bolgari, ki so povedli s 15:10 in 17:11. Ker ni bilo pritiska začetnih udarcev, so z lahkoto organizirali napade, v katerih je blestel predvsem Aleksander Nikolov. Stekel jim je tudi servis, tako da so zasluženo prišli do znižanja zaostanka na 1:2.

A upanje Bolgarov je bilo kratko. V četrtem nizu so Italijani po izidu 3:3 dosegli šest zaporednih točk, do konca pa niso popuščali. Spet je na servisni črti blestel Bottolo, ki je bil zaradi servisa in tudi napadalnih akcij najzaslužnejši, da so Bolgari v zadnjem nizu dosegli le deset točk.